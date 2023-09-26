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أجواء الرئيس بري لـ"الجديد": طالما القوات لحالها مش جايي عالحوار لن يدعو الرئيس بري للحوار
Lebanon 24
26-09-2023
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12:14
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