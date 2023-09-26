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الجيش الإسرائيلي يقصف موقعين عسكريين آخرين لحماس قرب السياج الأمني لقطاع غزة (الشرق)

Lebanon 24
26-09-2023 | 13:29
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