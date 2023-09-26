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رئيس الوفد المغربي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: نجدد التأكيد على أن الحل النهائي لمشكلة الصحراء المغربية لن يكون إلا سياسيا (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
26-09-2023 | 13:56
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