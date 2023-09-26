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وكالة الأنباء العراقية نقلا عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني: العراق حريص على تجاوز الخلاف مع الكويت حول ممر خور عبد الله الملاحي بين البلدين

Lebanon 24
26-09-2023 | 14:41
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