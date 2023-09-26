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مجلس الأمن القومي الأميركي: نُعلن تقديم مساعدات إنسانية إضافية لتلبية احتياجات المتضررين والنازحين من كاراباخ

Lebanon 24
26-09-2023 | 15:51
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