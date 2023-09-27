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سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري يغادر الآن إلى الرياض للمشاركة في اجتماع مع الموفد الفرنسي جان ايف لودريان بخصوص لبنان (LBCI)

Lebanon 24
27-09-2023 | 01:35
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