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وسائل إعلام تركية: تركيا تبرم اتفاقا لإرسال نحو 4 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا إلى رومانيا اعتبارا من أول تشرين الأول (الشرق)

Lebanon 24
27-09-2023 | 02:08
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