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بعثة الأمم المتحدة بالعراق: حريق الحمدانية مأساة هائلة ونشعر بالصدمة بسبب الخسائر الفادحة
Lebanon 24
27-09-2023
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02:44
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