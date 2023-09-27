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السفير السعودي في فلسطين: الزيارة تمهد لتعزيز العلاقات وتنفيذ كل ما يخدم فلسطين (العربية)

Lebanon 24
27-09-2023 | 04:39
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