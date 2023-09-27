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كوريا الشمالية تطرد الجندي الأميركي ترافيس كينغ بسبب دخوله البلاد بشكل غير قانوني

Lebanon 24
27-09-2023 | 06:31
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