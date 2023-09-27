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الكرملين: الهجوم على خطّ السيل الشمالي تمّ تنظيمه من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا

Lebanon 24
27-09-2023 | 06:44
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