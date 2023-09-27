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مسؤولون أميركيون: إدارة بايدن ستُعلن اليوم قبول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة

Lebanon 24
27-09-2023 | 08:11
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