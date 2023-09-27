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وزارة الخزانة الأميركية: عقوبات جديدة تتعلق بإيران تستهدف أفرادا في الصين وكيانات في تركيا والإمارات وهونغ كونغ

Lebanon 24
27-09-2023 | 10:26
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