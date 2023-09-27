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المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط: العديد من الفلسطينيين غادروا مجتمعاتهم بسبب عنف المستوطنين

Lebanon 24
27-09-2023 | 10:48
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