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وزارة الخارجية الأرمينية: وزيرا خارجية أرمينيا وتركيا يجريان اتصالا هاتفيا (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
27-09-2023 | 11:44
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