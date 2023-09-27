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إصابة مدنيين اثنين في أم درمان بالسودان إثر سقوط قذيفة على منزلهما (العربية)

Lebanon 24
27-09-2023 | 11:53
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