مجلس الدفاع الوطني في اليمن: نؤيد ونبارك قرار قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي وما حظي به من إجماعٍ شعبي وجماهيري في جميع المحافظات اليمنية (الميادين)

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