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طائرة مسيرة اسرائيلية قصفت قبل قليل موقع بدر شمال غرب مخيم الشاطئ في قطاع غزة (جريدة القدس)

Lebanon 24
27-09-2023 | 15:07
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