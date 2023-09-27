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وزير الداخلية العراقي لـ"الجزيرة": سنقدم تعويضات لذوي الضحايا وسنحاسب كل من قصر وتسبب بالكارثة

Lebanon 24
27-09-2023 | 16:25
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