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لافروف: دعم الغرب لصيغة زيلينسكي للسلام يعني إحباط أي مفاوضات ومنعها (العربية)
Lebanon 24
28-09-2023
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