Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يصل محافظة نينوى للوقوف على تداعيات حريق الحمدانية

Lebanon 24
28-09-2023 | 03:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة الأنباء العراقية نقلا عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني: العراق حريص على تجاوز الخلاف مع الكويت حول ممر خور عبد الله الملاحي بين البلدين
lebanon 24
28/09/2023 12:27:36 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يؤكدان في اتصال هاتفي حرصهما على التشاور والتنسيق وأهمية تعزيز جسور التعاون والسلام في المنطقة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
28/09/2023 12:27:36 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء العراقي يعلن الحداد العام لمدة 3 أيام على ضحايا حريق قاعة الحمدانية (العربية)
lebanon 24
28/09/2023 12:27:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي وجّه برقية الى رئيس الحكومة العراقية معزيا بضحايا الحريق الكبير الذي وقع في نينوى
lebanon 24
28/09/2023 12:27:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:04 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:44 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:45 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:18 | 2023-09-28
05:13 | 2023-09-28
04:54 | 2023-09-28
04:09 | 2023-09-28
03:36 | 2023-09-28
03:32 | 2023-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24