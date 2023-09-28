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الناتو: إرسال طائرتين من طراز "أواكس" إلى ليتوانيا لمراقبة النشاط العسكري الروسي
Lebanon 24
28-09-2023
|
05:18
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