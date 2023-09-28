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أخبار عاجلة
أوكرانيا: محطة للطاقة الحرارية في الجنوب تضررت في الهجوم الروسي الذي وقع أمس الأربعاء
Lebanon 24
28-09-2023
|
05:33
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