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أوكرانيا: محطة للطاقة الحرارية في الجنوب تضررت في الهجوم الروسي الذي وقع أمس الأربعاء

Lebanon 24
28-09-2023 | 05:33
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