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وزير الدفاع الفرنسي يبدأ زيارة إلى كييف برفقة ممثلين عن شركات صناعية دفاعية لمناقشة المساعدات لأوكرانيا

Lebanon 24
28-09-2023 | 05:51
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