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وزارة المالية الروسية: روسيا ستزيد ميزانية الدفاع العام المقبل بنحو 70%

Lebanon 24
28-09-2023 | 05:57
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