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الرئيس الأوكراني يبحث مع الأمين العام لحلف الناتو في كييف سبل تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية

Lebanon 24
28-09-2023 | 06:36
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