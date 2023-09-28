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أخبار عاجلة
وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران لن تتمكن من تطوير صواريخها ونشرها عبر العالم
Lebanon 24
28-09-2023
|
07:32
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