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وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران لن تتمكن من تطوير صواريخها ونشرها عبر العالم

Lebanon 24
28-09-2023 | 07:32
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