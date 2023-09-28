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بلال حشيمي لـ"الجديد" : سليمان فرنجية مرشح "حزب الله" ما يعني أنه مرشح طرف وبالإستحقاق الرئاسي لن أقبل بمرشح طرف
Lebanon 24
28-09-2023
|
08:17
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