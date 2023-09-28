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وزير الخارجية الإيطالية: نرفض أن تتحول جمعيات الإنقاذ البحري إلى عامل جذب للمهاجرين إلى أوروبا

Lebanon 24
28-09-2023 | 09:44
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