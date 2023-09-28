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بلينكن: علي كرتي ومسؤولون في النظام السابق يعرقلون جهود التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار

Lebanon 24
28-09-2023 | 11:13
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