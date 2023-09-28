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الأسطول الأميركي الخامس: ملتزمون بحماية الأمن البحري الإقليمي وسنواصل التحليق والإبحار وفق القانون الدولي

Lebanon 24
28-09-2023 | 11:38
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