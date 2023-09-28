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مقتل 6 أشخاص على الأقل إثر انفجار قنبلة في ولاية هيران الصومالية (الأناضول)

Lebanon 24
28-09-2023 | 12:49
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