آلان عون لـmtv: الموقف الدولي بدأ بالضغط باتجاه الخيار الثالث لكن العقدة الداخلية لم تُحلّ بعد والمشكلة الحقيقية هي بين الكتل النيابية وفي هذا البلد لا أحد يمكنه أن يهزم الآخر

Lebanon 24