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بايدن: الدفاع عن "الديمقراطية الأميركية" مسؤولية مقدسة ولن نترك المتطرفين يعبثون بها
Lebanon 24
28-09-2023
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15:40
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