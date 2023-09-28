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الأمم المتحدة: أكثر من 2500 مهاجر قضوا أو فقدوا في البحر المتوسط خلال العام الحالي

Lebanon 24
28-09-2023 | 15:44
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