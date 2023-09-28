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لبنان 24: تسرب مادة المازوت على المسلك المؤدي من الروشة باتجاه ملعب النجمة لذا يرجى من السائقين توخي الحذر

Lebanon 24
28-09-2023 | 16:40
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