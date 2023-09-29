Advertisement

أخبار عاجلة

وزير العدل الأرميني يعتبر مرسوم إنهاء إقليم كاراباخ غير قانوني ووقع من قيادة أرمن الإقليم تحت الضغط (سكاي نيوز)

Lebanon 24
29-09-2023 | 04:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أذربيجان تحث الأرمن في كاراباخ على عدم مغادرة الإقليم
lebanon 24
29/09/2023 12:11:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الأرمينية: وزيرا خارجية أرمينيا وتركيا يجريان اتصالا هاتفيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
29/09/2023 12:11:42 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الأرمن في كاراباخ: سيتم إجلاء كل من يريد مغادرة الإقليم
lebanon 24
29/09/2023 12:11:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول محلي في إقليم ناغورني كاراباخ: الأرمن في الإقليم سيتوجهون إلى أرمينيا ولا يريدون العيش كجزء من أذربيجان
lebanon 24
29/09/2023 12:11:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:06 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:29 | 2023-09-29
03:40 | 2023-09-29
03:40 | 2023-09-29
02:52 | 2023-09-29
02:10 | 2023-09-29
01:34 | 2023-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24