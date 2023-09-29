Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الخارجية الروسية: عودة البنية التحتية لأميركا والناتو في أفغانستان أمر غير مقبول

Lebanon 24
29-09-2023 | 05:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الروسية تقول إنها ضربت البنية التحتية لميناء أوكراني بسبب استخدامها في أغراض عسكرية
lebanon 24
29/09/2023 16:56:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الفرنسية: سنواصل دعم عودة النظام الدستوري للنيجر بالتنسيق مع "إيكواس"
lebanon 24
29/09/2023 16:56:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الروسية: هناك خطر مباشر في كوسوفو باستئناف عمليات التطهير العرقي التي نفذها سابقاً الراديكاليون من ألبان كوسوفو (الميادين)
lebanon 24
29/09/2023 16:56:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الروسية: إراقة الدماء في كوسوفو أمس نتيجة مباشرة لسياسة رئيس الوزراء كورتي في تأجيج الصراع وتطهير المنطقة من الصرب (الميادين)
lebanon 24
29/09/2023 16:56:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:35 | 2023-09-29
09:24 | 2023-09-29
08:53 | 2023-09-29
08:10 | 2023-09-29
08:09 | 2023-09-29
07:40 | 2023-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24