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إرتفاع عدد الضحايا إلى 40 قتيلًا في التفجير الإنتحاري قرب مسجد في بلوشستان في باكستان

Lebanon 24
29-09-2023 | 06:21
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