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وكالة تاس: بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف شخص للخدمة بداية من الخريف

Lebanon 24
29-09-2023 | 09:58
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