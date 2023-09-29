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وزير الخارجية الأميركي يدعو الهند إلى التعاون بشكل كامل مع كندا بشأن اغتيال انفصالي من "السيخ" (الشرق)

Lebanon 24
29-09-2023 | 11:10
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