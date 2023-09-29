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هيئة الأركان الأوكرانية تقول إن الوضع الميداني في شرق وجنوب البلاد "ما زال صعبا" (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
29-09-2023 | 12:07
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