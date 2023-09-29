Advertisement

أخبار عاجلة

الحكومة الأرمينية: أكثر من 97 ألف شخص دخلوا من إقليم "قره باغ" حتى الآن (الشرق)

Lebanon 24
29-09-2023 | 12:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحكومة الأرمينية تعلن أن أكثر من 13 ألف شخص دخلوا البلاد من إقليم ناغورني كاراباخ حتى صباح اليوم
lebanon 24
29/09/2023 21:51:15 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: ندعو الصين لأن تكون أكثر شفافية بشأن فرض قيود على هواتف "آيفون" (الشرق)
lebanon 24
29/09/2023 21:51:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر مسؤولة في حركة "فتح" لـ"لبنان24": حتى الآن لم نُحدّد ساعة الصفر لشنّ عملية عسكرية وما يجري اليوم هو أنَّ المجموعات المُسلّحة انتفضت ضدّ تعاون الدولة اللبنانية مع "فتح" وقرّرت شنّ هجماتها على أكثر من محورٍ قتاليّ
lebanon 24
29/09/2023 21:51:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": الإشتباكات تشتدّ في عين الحلوة وعند كافة المحاور القتالية ومعلومات عن سقوط أكثر من 3 جرحى حتى الآن
lebanon 24
29/09/2023 21:51:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:58 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:43 | 2023-09-29
14:42 | 2023-09-29
14:27 | 2023-09-29
14:26 | 2023-09-29
14:24 | 2023-09-29
14:24 | 2023-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24