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مجلس الأمن الدولي: أعضاء المجلس أكدوا ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة صوب وقف دائم لإطلاق النار في اليمن (الشرق)

Lebanon 24
29-09-2023 | 12:18
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