Advertisement

أخبار عاجلة

الأمم المتحدة: بعثة إنسانية أممية تصل كاراباخ في نهاية الأسبوع للمرة الأولى منذ 30 عاما (الجزيرة)

Lebanon 24
29-09-2023 | 12:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة: تركيزنا في النيجر ينصب على الشعب والوضع هناك متدهور من الناحية الإنسانية (الجزيرة)
lebanon 24
30/09/2023 00:01:56 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ل"الجزيرة": أقمنا مركزاً للوكالات الأممية في بنغازي لإدارة العمليات في درنة
lebanon 24
30/09/2023 00:01:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بعثة الأمم المتحدة في السودان: تلقينا تقارير موثوقة عن وجود ما لا يقل عن 13 مقبرة جماعية في الجنينة ومحيطها (الجزيرة)
lebanon 24
30/09/2023 00:01:56 Lebanon 24 Lebanon 24
البعثة الأممية في السودان: قلقون من تأثير القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على المدنيين في دارفور (الجزيرة)
lebanon 24
30/09/2023 00:01:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:58 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:55 | 2023-09-29
16:36 | 2023-09-29
16:20 | 2023-09-29
16:14 | 2023-09-29
16:06 | 2023-09-29
16:00 | 2023-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24