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مجلس النواب الأميركي يرفض مشروع قانون تمويل مؤقت للجمهوريين لتجنب إغلاق الحكومة (الشرق)

Lebanon 24
29-09-2023 | 13:54
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