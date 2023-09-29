Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: دوامة العنف المتصاعدة في كوسوفو مقلقة (الشرق)

Lebanon 24
29-09-2023 | 14:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي حون كيربي: الدبلوماسية هي الحل الأمثل لما يحصل في النيجر وأصدرنا بيانا لتأييد دعوة مجموعة إكواس إلى حل سلمي
lebanon 24
30/09/2023 00:02:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن القومي الأميركي: تقارير وجود قائد "فاجنر" على متن طائرة تحطمت لن تكون مفاجئة إذا تم تأكيدها (الشرق)
lebanon 24
30/09/2023 00:02:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن القومي الأميركي: نُعلن تقديم مساعدات إنسانية إضافية لتلبية احتياجات المتضررين والنازحين من كاراباخ
lebanon 24
30/09/2023 00:02:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن القومي الأميركي: نحثّ على استمرار وصول المساعدات إلى كاراباخ
lebanon 24
30/09/2023 00:02:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:58 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:55 | 2023-09-29
16:36 | 2023-09-29
16:20 | 2023-09-29
16:14 | 2023-09-29
16:06 | 2023-09-29
16:00 | 2023-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24