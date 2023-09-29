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كيربي: الأسلحة التي عثر عليها في كوسوفو لا تشكل فقط تهديدا للسكان المحليين بل للقوات الدولية وتحديدا الناتو (الشرق)

Lebanon 24
29-09-2023 | 14:24
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