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الجيش الأردني يحبط تسلل شخصين من جنسية عربية على الحدود مع سوريا (العربية)

Lebanon 24
29-09-2023 | 14:27
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