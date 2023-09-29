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الرئيس السوري: الحرب لم تنته والشعب السوري قادر على إعادة البناء عندما تتوقف (الشرق)

Lebanon 24
29-09-2023 | 14:42
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